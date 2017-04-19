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Трамп считает, что гражданам США следует опасаться ядерной войны с КНДР
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу TMJ4 заявил, что у американцев есть все основания опасаться начала ядерной войны между Соединенными Штатами и Северной Кореей.
"Беспокоиться нужно всегда. Точно неясно, с кем мы имеем дело", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, в какой степени гражданам США следует опасаться начала ядерной войны с Северной Кореей.
При этом Трамп напомнил о его недавней встрече с председателем КНР Си Цзиньпинон, в ходе которой, по словам американского президента, он лично узнал много нового в вопросе Корейского кризиса.
"Мы увидим, что будет. Ситуация очень, очень непростая", - заключил Трамп.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил о принципе "достижения мира путем силы".
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