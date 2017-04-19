Трамп считает, что гражданам США следует опасаться ядерной войны с КНДР

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу TMJ4 заявил, что у американцев есть все основания опасаться начала ядерной войны между Соединенными Штатами и Северной Кореей.

"Беспокоиться нужно всегда. Точно неясно, с кем мы имеем дело", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, в какой степени гражданам США следует опасаться начала ядерной войны с Северной Кореей.

При этом Трамп напомнил о его недавней встрече с председателем КНР Си Цзиньпинон, в ходе которой, по словам американского президента, он лично узнал много нового в вопросе Корейского кризиса.

"Мы увидим, что будет. Ситуация очень, очень непростая", - заключил Трамп.