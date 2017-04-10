Гамбургский отель отказался принять Трампа на время саммита G20

Гамбургский люкс-отель «Четыре сезона» (Vier Jahreszeiten) отказался принять президента США Дональда Трампа и его команду во время саммита «Большой двадцатки», который будет проходить в Гамбурге 7-8 июля. Об этом сообщает Hamburger Abendblatt.

В чем заключается причина отказа, представители отеля не уточнили.

Источники среди организаторов G20 рассказали СМИ, что Трамп «из соображений безопасности» может остаться в Берлине на время саммита. Однако выбранный им отель у Бранденбургских ворот пока не получил запрос от Вашингтона. Кроме того, власти Германии считают, что все мировые лидеры должны быть размещены в центре Гамбурга.