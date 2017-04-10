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Гамбургский отель отказался принять Трампа на время саммита G20
Гамбургский люкс-отель «Четыре сезона» (Vier Jahreszeiten) отказался принять президента США Дональда Трампа и его команду во время саммита «Большой двадцатки», который будет проходить в Гамбурге 7-8 июля. Об этом сообщает Hamburger Abendblatt.
В чем заключается причина отказа, представители отеля не уточнили.
Источники среди организаторов G20 рассказали СМИ, что Трамп «из соображений безопасности» может остаться в Берлине на время саммита. Однако выбранный им отель у Бранденбургских ворот пока не получил запрос от Вашингтона. Кроме того, власти Германии считают, что все мировые лидеры должны быть размещены в центре Гамбурга.
В декабре прошлого года в гамбургских «Четырех сезонах» останавливался бывший глава Госдепа США Джон Керри во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин, скорее всего, проведет личную встречу с Трампом на саммите G20.
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