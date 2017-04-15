В КНДР заявили, что ответят зеркальными мерами на ядерный удар США

КНДР ответит ядерным ударом на ядерную войну, спровоцированную США, об этом, обращаясь к участникам парада, посвященного 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена — основателя государства и деда нынешнего лидера страны, заявил вице-маршал Корейской Народной Армии, член Национального совета обороны Чхве Рён Хе.

Он заявил, что "справедливое ядерное оружие раздавит американское", сообщило агентство Киодо.

"Если Америка устроит провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну – тотальной войной, на ядерную войну – ядерным ударом", — сказал высокопоставленный политик и военный.

В Пхеньяне проходит парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Кир Ир Сена – основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына . Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником. Для освещения мероприятия Северная Корея пригласила к себе 200 иностранных журналистов. Обычно этот день КНДР отмечает демонстрацией своей возросшей военной мощи.

Так, год назад 15 апреля был проведен первый запуск баллистической ракеты средней дальности "Мусудан", годом ранее в этот день было осуществлено пятое ядерное испытание. Обозреватели не исключают проведения шестого ядерного испытания в субботу.