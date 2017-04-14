"Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же. Башар Асад – президент суверенного государства, он был избран народом. И давать ему характеристику должен сирийский народ, а не Трамп", — заявил РИА Новости помощник главы МИД САР Айман Суссан.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным". При этом он назвал необходимым удар США по военной базе сирийских правительственных сил, осуществленный на прошлой неделе, и заявил, что это должна была сделать еще предыдущая администрация Барака Обамы