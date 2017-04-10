Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила об украинских ЗРК "Бук" под Донецком. Сообщение ОБСЕ приводит Life

ОБСЕ зафиксировала два зенитных ракетных комплекса в 80 км от Донецка. Также вблизи пос. Хлебодаровка (65 км к юго-западу от Донецка) обнаружены 10 буксируемых гаубиц.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.