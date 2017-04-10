Стали известны подробности о решении Джонсона отменить визит в Москву

Из Вашингтона снова звучат противоречивые заявления о ситуации вокруг Сирии. Госсекретарь, Рекс Тиллерсон , заявил, что приоритетная цель - уничтожить ИГИЛ (данная террористическая организация запрещена в РФ). Хотя его подчиненная, постпред США при ООН Никки Хейли , за последние дни уже несколько раз говорила, что главная задача - отстранить от власти президента Сирии Башара Асада . Более того, в новом интервью CNN она заявила, что американское руководство сейчас обсуждает ужесточение санкций против России, а также Ирана - за поддержку главы Сирии.

О новых санкциях заговорили и в Британии. По данным газеты Times, глава МИД Борис Джонсон обещает поднять этот вопрос на предстоящем заседании стран большой семерки.

Ну, а в минувшие выходные он отменил визит в Россию. По словам самого политика, это связано с резким изменением ситуации в Сирии. Однако решение об отмене визита Джонсон принял сразу, а как только стало известно, что в Москву едет Рекс Тиллерсон. Он прибудет уже завтра.

Вероятно, глава британского МИД решил дождаться результатов переговоров американского госсекретаря. Возможно, после этого позиция Вашингтона станет более определенной.