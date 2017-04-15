Вашингтон отказался наносить удары по КНДР в случае новых испытаний

США отказались наносить удары по КНДР в случае новых испытаний ядерного оружия или баллистических ракет.

Об этом заявило агентство Associated Press.

При этом в Вашингтоне оставляют за собой право нанести удар по Северной Корее, если она запустит ракеты по Южной Корее, Японии или США, сообщает «Интерфакс».