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Вашингтон отказался наносить удары по КНДР в случае новых испытаний
США отказались наносить удары по КНДР в случае новых испытаний ядерного оружия или баллистических ракет.
Об этом заявило агентство Associated Press.
При этом в Вашингтоне оставляют за собой право нанести удар по Северной Корее, если она запустит ракеты по Южной Корее, Японии или США, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, в администрации президента Дональда Трампа надеются на поддержку России и КНР, если встанет вопрос о введении более жестких санкций к Пхеньяну, если тот проведет новое испытание ядерного оружия.
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