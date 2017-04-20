Эксперты описали последствия возможного удара КНДР по США

В случае ядерного удара КНДР по США северокорейские ракеты способны достичь Гавайских островов. В результате число жертв может превысить 60 тысяч человек. Об этом рассказал американский эксперт по ядерному оружию Денни Рой, слова которого приводит Daily Star.

По его словам, также ещё около 65 тысяч человек получат различные увечья от удара баллистической ракетой КНДР с ядерным боезарядом.

При этом эксперт отметил, что Северная Корея еще не обладает современными технологиями, иначе ее ракеты могли бы быть более совершенными и достигнуть даже Нью-Йорка. При таком раскладе число жертв составило бы более 200 тысяч американцев.

Отмечается, что Гавайи уже попросили Вашингтон о дополнительном финансировании на строительство защитных строений и бункеров.