Пентагон заявил о выводе из строя 20 процентов сирийской авиации

Американские ракеты также уничтожили склады с топливом и боеприпасами и системы противоракетной обороны. В ведомстве подчеркнули, что сирийская армия больше не может заправлять и вооружать самолеты в этом районе страны.

7 апреля с американских эсминцев «Портер» и «Росс» были выпущены 59 крылатых ракет Tomahawk. Ударам подверглась авиабаза Шайрат в провинции Хомс. По заявлению властей арабской республики, в результате обстрела погибли 10 военнослужащих и девять мирных жителей. Удар стал ответом на химическую атаку в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, ответственность за которую американские власти возложили на Дамаск. Трагедия в Идлибе унесла жизни 86 человек, в том числе и 30 детей. Власти арабской республики отрицают свою причастность к атаке. В Белом доме заявили, что в случае повторного применения отравляющих веществ вновь обстреляют позиции правительственных войск.