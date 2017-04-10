Президент Египта объявил чрезвычайное положение сроком на три месяца

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца, сообщает AFP. Такое объявление он сделал во время телеобращения после заседания Национального совета обороны, в ходе которого он также рассказал о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом.

Ожидается, что парламент Египта, в котором много сторонников президента, одобрит это решение в течение недели. Согласно конституции Египта решение вступает в силу до того, как его поддержит парламент.

Сегодня террористы-смертники привели в действие взрывные устройства в христианских храмах двух египетских городов — Танта и Александрии. В результате взрывов погибли около 47 человек. По последним данным, число жертв второго теракта у церкви Александрии выросло до 17 человек. В церкви Мар-Гиргис в Танте погибли не менее 30 человек.

Подробнее о терактах читайте в материале «Ъ» «Вербное воскресенье в Египте отметили терактами».