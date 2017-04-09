Британец нашел в купленном советском танке Т-54 золотые слитки

Британский коллекционер боевой техники по имени Ник Мид нашел пять золотых слитков в купленном им советском танке Т-54, об этом сообщает Sun.

Сама покупка обошлась коллекционеру в тридцать тысяч фунтов стерлингов, около двух миллионов рублей. Однако сделка оказалась крайне выгодной для британца, так как в топливном танке он обнаружил пять слитков золота общим весом около 25 килограммов. Стоимость обнаруженного драгоценного металла превысила два миллиона фунтов стерлингов.

Ценную находку Ник Мид обнаружил, когда приступил к реставрации боевой машины. По его мнению, золото могло попасть в старый советский танк во время войны в Персидском заливе, предположительно, это была добыча иракских солдат в Кувейте.