Гражданину России предъявлены обвинения по делу о взрывном устройстве в Осло

Задержанный норвежской полицией гражданин России обвиняется в незаконном обращении со взрывчаткой, передает ТАСС.

Об этом было объявлено на специально созванной пресс-конференции Полицейской службы безопасности (ПСБ) Норвегии.

"Пока что неясно, были ли у задержанного 17-летнего юноши планы осуществить теракт", - заявила глава ПСБ Бенедикте Бьёрнланд.

Ранее сообщалось, что полицейские Осло взорвали подозрительный предмет, оставленный в центре города.

Офицер полиции Свейн Арилд Йорундланд сообщил, что сложно сказать, было ли взрывчатое вещество в найденном предмете, однако контролируемый взрыв получился мощнее, чем предполагал объем использованной полицией взрывчатки.