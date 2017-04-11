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Тиллерсон заверил Порошенко в поддержке территориальной целостности Украины
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Петра Порошенко, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность украинского государства.
«Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договорённостей», — говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.
Как отмечается, Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договорённостей по решению ситуации на Украине и в Сирии.
В свою очередь, Порошенко заявил, что в настоящее время Украина и США «вместе защищают демократические ценности», и выступил за сохранение санкций в отношении России.
Кроме того, как сообщает пресс-служба, стороны договорились продолжить двусторонние консультации после визита главы Госдепа в Москву.
Ранее стало известно, что самолёт Рекса Тиллерсона приземлился в аэропорту Внуково.
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