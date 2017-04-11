Тиллерсон заверил Порошенко в поддержке территориальной целостности Украины

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Петра Порошенко , что Вашингтон поддерживает территориальную целостность украинского государства.

«Госсекретарь Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договорённостей», — говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Как отмечается, Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договорённостей по решению ситуации на Украине и в Сирии.

В свою очередь, Порошенко заявил, что в настоящее время Украина и США «вместе защищают демократические ценности», и выступил за сохранение санкций в отношении России.