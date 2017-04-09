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Тиллерсон предъявит России обвинения из-за поддержки Асада
США и Британия на предстоящей неделе напрямую обвинят Россию в пособничестве военным преступлениям в Сирии и потребуют, чтобы Владимир Путин немедленно прекратил поддержку «кровавого режима Башара аль-Асада». Об этом сообщает сегодня Sunday Times.
«Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетит в Москву с доказательством того, что Кремль знал о химоружии, и стремился скрыть смертельную зариновую атаку Асада на прошлой неделе, приведшую к гибели 87 людей», - пишет издание.
Помимо этого обвинения, Тиллерсон также предъявит России претензии в том, что она не справилась с соглашением от 2013 года по надзору об уничтожении химического оружия в Сирии и «потерпела явную неудачу в своей зоне ответственности».
В пятницу британский министр иностранных дел Борис Джонсон отменил встречу с Лавровым в Москве после беседы с Тиллерсоном и премьер-министром Терезой Мей.
Напомним, в начале апреля, сирийский город Хан-Шейхун пострадал от химического оружия. Дамаск категорически отрицает свою причастность к произошедшему. Россия поддерживает Сирию. США считают, что химоружие применено по приказу Асада. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств причастности Асада к атаке, ВВС США нанесли ракетный удар с моря по сирийской правительственной авиабазе.
Тереза Мей Борис Джонсон Башар Асад Владимир Путин Еще 1 тег
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