Тиллерсон предъявит России обвинения из-за поддержки Асада

«Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетит в Москву с доказательством того, что Кремль знал о химоружии, и стремился скрыть смертельную зариновую атаку Асада на прошлой неделе, приведшую к гибели 87 людей», - пишет издание.

Помимо этого обвинения, Тиллерсон также предъявит России претензии в том, что она не справилась с соглашением от 2013 года по надзору об уничтожении химического оружия в Сирии и «потерпела явную неудачу в своей зоне ответственности».

В пятницу британский министр иностранных дел Борис Джонсон отменил встречу с Лавровым в Москве после беседы с Тиллерсоном и премьер-министром Терезой Мей

Напомним, в начале апреля, сирийский город Хан-Шейхун пострадал от химического оружия. Дамаск категорически отрицает свою причастность к произошедшему. Россия поддерживает Сирию. США считают, что химоружие применено по приказу Асада. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств причастности Асада к атаке, ВВС США нанесли ракетный удар с моря по сирийской правительственной авиабазе.