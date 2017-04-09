Разведка ЛНР сообщила женщинах-снайперах из Европы в Донбассе

Военные ЛНР обнаружили, что к линии соприкосновения Киев перебросил наемниц-снайперов из Прибалтики и Польши. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

«Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов, в большинстве случаев это женщины из Латвии, Литвы и Польши», — рассказал он.

Ранее Марочко сообщал, что киевское командование перебросило к границам республик Донбасса несколько сотен наемников из Канады, Прибалтики, Польши и Грузии. Наемники обучают украинских военных диверсионно-разведывательной, минно-подрывной деятельности и тактике ведения боя в городских условиях.