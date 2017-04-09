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Турция призвала РФ отказаться от поддержки Асада

Турция призвала РФ отказаться от поддержки Асада
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Власти Турции заявили, что недовольны политикой Кремля в Сирии. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что считает недостаточными действия России в связи с нарушением перемирия в Сирии, сообщает РИА Новости.
По словам турецкого дипломата, Асад не должен оставаться президентом страны. Об этом он заявил главе российского МИД Сергею Лаврову.
«Турция по-прежнему привержена прекращению огня в Сирии, однако Россия должна прекратить настаивать на том, что Башар Асад должен остаться на посту лидера страны», — заявил Чавушоглу.
Ранее российский МИД заявил, что Турция стала одним из гарантов прекращения боевых действий и Москва конструктивно сотрудничает с Анкарой.
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Башар Асад Мевлют Чавушоглу Сергей Лавров
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