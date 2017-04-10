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Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Более 78% избирателей высказались за переименование Республики Южная Осетия в Государство Алания, такие предварительные данные привела журналистам глава ЦИК Белла Плиева.
"За - 78,2%, против - 21,8%", - сказала она, говоря о данных с 27 участков.
В воскресенье в Южной Осетии прошли выборы президента. Параллельно граждане республики отвечали на вопрос, согласны ли они с переименованием страны в Государство Алания (наименование Республика Южная Осетия в этом случае сохраняется как равнозначное). Выборы и референдум в Южной Осетии признаны состоявшимися, поскольку явка превысила 50%.
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