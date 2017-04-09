Американский президент Дональд Трамп заявил, что после ракетного удара США по авиабазе в Сирии Вашингтон "предпримет дополнительные действия, которые уместны и необходимы для дальнейшего обеспечения национальных интересов". Как информирует пресс-служба Белого дома , такое заявление он сделал в письме членам конгресса, которое направил им спустя почти двое суток после самого удара.

В этом послании президент США вновь обвинил сирийские власти в применении химоружия 4 апреля в провинции Идлиб. Как сказано, в частности, в письме, ракетный удар был нанесен для того, чтобы "снизить военные возможности Сирии для проведения дальнейших атак с применение химического оружия и отвадить сирийский режим от новых атак". Утверждается, что таким образом американская сторона якобы содействовала стабильности в регионе и предотвращению ухудшения нынешней гуманитарной катастрофы.

Напомним, ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс был нанесен 7 апреля.