Президент США Дональд Трамп заявил, что отправил "армаду" кораблей к берегам Корейского полуострова.

"Мы посылаем армаду. Очень мощную", — заявил Трамп в интервью Fox Business. "У нас есть подводные лодки. Очень мощные. Намного более мощные, чем авианосец. Вот что я могу вам сказать", — добавил президент США.

Относительно северокорейского лидера Ким Чен Ын а Трамп заявил, что тот "поступает неправильно". На вопрос, здоров ли Ким Чен Ын психически, Трамп отвечал, что не знает, поскольку не знаком с лидером КНДР.

Ранее сообщалось, что США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

На борту авианосца находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, 10 самолетов-заправщиков, 10 противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2, отмечало ранее агентство Ренхап.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).