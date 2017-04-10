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США направили ударную группу кораблей к берегам КНДР

США неожиданно развернули корабли ВМС к берегам Южной Кореи
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Корабли ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсонн» неожиданно развернулись к Корейскому полуострову по пути из Сингапура. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает информационное агентство «Енхап».
Изначально планировалось, что корабельная ударная группа ВМС США направится в Австралию. Однако по последнему приказу, корабли изменили маршрут в сторону полуострова.
По словам собеседников издания, это довольно необычный маневр, так как авианосец был в Корее менее месяца назад и участвовал в совместных военно-морских учениях в южнокорейских морях.
О причинах изменения маршрута источники издания не рассказали.
В ударную группу США входит атомный авианосец «Карл Винсон», а также два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, которые способны перехватить баллистические ракеты.
В воскресенье, 9 апреля, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что США могут нанести ракетный удар по военным объектам Северной Кореи. По его словам, Вашингтон может воспринимать КНДР как еще большую угрозу, чем Дамаск.
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