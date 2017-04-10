США направили ударную группу кораблей к берегам КНДР

Корабли ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсонн» неожиданно развернулись к Корейскому полуострову по пути из Сингапура. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает информационное агентство «Енхап».

Изначально планировалось, что корабельная ударная группа ВМС США направится в Австралию. Однако по последнему приказу, корабли изменили маршрут в сторону полуострова.

По словам собеседников издания, это довольно необычный маневр, так как авианосец был в Корее менее месяца назад и участвовал в совместных военно-морских учениях в южнокорейских морях.

О причинах изменения маршрута источники издания не рассказали.

В ударную группу США входит атомный авианосец «Карл Винсон», а также два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, которые способны перехватить баллистические ракеты.