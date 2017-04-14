NBC: США могут нанести превентивный удар по КНДР

США готовы нанести превентивный удар по КНДР в случае, если будут в достаточной степени уверены, что Пхеньян в действительности намерен провести очередное, шестое по счету ядерное испытание. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC со ссылкой на источник в американском разведывательном сообществе, передает ТАСС.

По данным источника, США готовы осуществить «упреждающий удар с помощью обычных средств вооружения». Телеканал отмечает, что два боевых корабля США, оснащенных крылатыми ракетами «Томагавк», дислоцированы в регионе близ Корейского полуострова. Один из них находится в примерно 300 морских милях от предполагаемого места проведения Пхеньяном ядерного испытания, сообщает телеканал.