МИД КНДР: Пхеньян примет решительные меры в ответ на провокации Вашингтона

Пхеньян примет самые решительные меры в ответ на действия провокаторов. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел КНДР, опубликованном во вторник в центральных газетах страны. Таким образом ведомство отреагировало на решение Соединенных Штатов направить к берегам Корейского полуострова авианосную ударную группу (АУГ).

"В ответ на действия провокаторов Пхеньян с помощью мощного оружия примет самые решительные контрмеры, чтобы обеспечить защиту государства и следовать по избранному нами пути", - подчеркнул представитель министерства.

В Пхеньяне считают, что "безумные действия США, нацеленные на вторжение в КНДР, достигли серьезной фазы". "Решение администрации Трампа размещать на юге Корейского полуострова одно ударное средство за другим не повлияет (на развитие) КНДР", - предупредил северокорейский дипломат. Он также добавил, что "Пхеньян готов к любой войне, которую развяжут США, а на Вашингтон ляжет вся ответственность за катастрофические последствия его возмутительных действий".

Ранее Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (ПАКОМ) подтвердило ТАСС передвижение авианосной ударной группы (АУГ) в сторону Корейского полуострова. "Глава ПАКОМ адмирал Харри Харрис отдал приказ АУГ во главе с (авианосцем) "Карлом Винсоном" отправиться в северном направлении по акватории западной части Тихого океана после того, как она покинет Сингапур 8 апреля, и доложить о прибытии в назначенную точку", - отметил представитель командования, не указав конечный маршрут группы.

В состав АУГ, кроме авианосца Carl Vinson ("Карл Винсон"), входят палубное авиакрыло CVW-2, эсминцы УРО типа Arleigh Burke ("Эрли Берк") Michael Murphy ("Майкл Мерфи") и Wayne E. Meyer ("Уэйн Мейер"), оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis ("Иджис"), а также крейсер УРО типа Ticonderoga ("Тикондерога") Lake Champlain ("Лейк Чемплейн"). Изначально планировалось, что они направятся к берегам Австралии.