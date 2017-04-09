Ударная группа ВМС США отправится к берегам Корейского полуострова

Ударная группа ВМС США отправится в западную часть Тихого океана, чтобы обеспечить свое присутствие близ Корейского полуострова, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.

Ранее, как сообщали СМИ, Совет по национальной безопасности США передал президенту США Дональду Трампу доклад по возможным ответам Соединенных Штатов Америки на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, которые включают возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее.