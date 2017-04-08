NI рассказал, что потерял Трамп, нанеся удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп , решив нанести ракетный удар по Сирии, вызвал недовольство многих из тех, кто поддержал его кандидатуру на выборах, пишет журналист The National Interest Дэниэл Маккарти.

Многие сторонники действующего президента, группирующиеся вокруг консерваторов Рона Пола и Патрика Бьюкенена, отвернулись от него, не меньше их раздосадованы и комментаторы на сайте Breitbart — одном из главных ресурсов, выступающих в поддержку Трампа. Если он еще не лишился доверия своих избирателей, то, во всяком случае, серьезно этим рискует, полагает автор.

Линдси Грэм. Правые избиратели ожидали от Трампа ограничения иммиграции и отказа от участия в войнах на Ближнем Востоке, однако пока президент США не выполняет эти обещания, констатирует Маккарти, отмечая вместе с тем, что благодаря удару сирийской авиабазе у президента появились и новые сторонники — такие, как сенаторы Джон Маккейн

У Трампа фактически нет "запаса прочности", необходимого политику — из всех последних президентов США он пока остается наименее популярным. Во время предвыборной кампании и после инаугурации Трампу помогала твердая поддержка ядра его сторонников, и разочаровать их, предпочтя стратегию Маккейна, было бы не слишком разумным политическим ходом, считает Маккарти.

Президенту будет нелегко сплотить сторонников-республиканцев, однако во время предвыборной кампании он уже продемонстрировал, что способен заручиться массовой поддержкой избирателей. Чтобы добиться этого, президенту необходимо прежде всего сохранять хладнокровие и сосредоточиться на интересах страны, заключает автор.

В ночь на 6 апреля 2017 года Дональд Трамп приказал нанести удар крылатыми ракетами "Томагавк" по авиабазе Шайрат возле города Хомс в Сирии. Поводом для атаки стало применение химического оружия в провинции Идлиб, в котором Вашингтон безосновательно обвинил правительство САР.