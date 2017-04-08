«Хорошо представили США»: Трамп похвалил военных за ракетный удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп выразил восхищение американскими военными, которые правильно представили США во время удара по Сирии.

«Поздравляю наших замечательных военных мужчин и женщин с тем, что они так хорошо представили Соединенные Штаты и весь мир в атаке на Сирию», — написал он в своем Twitter

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2017 г.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ударом по авиабазе в Сирии администрация Трампа «доказала и свою несамостоятельность, свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента».

«Все. Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — ИГ , администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии», — написал он на своей странице в Facebook

В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе возле города Хомс. Всего было выпущено 59 ракет, четверо сирийских военных погибли. США заявили, что пошли на такой шаг в ответ на предполагаемое использование сирийскими военными химического оружия в Идлибе, где в итоге погибли мирные граждане.