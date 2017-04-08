Киев назвал стратегическую задачу страны

Президент Украины Петр Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год. Согласно новой программе, стратегической задачей для страны становится восстановление территориальной целостности, а также «реинтеграция оккупированных территорий после их освобождения». Как отмечается в документе, опубликованном на сайте президента Украины, Киев исходит из приоритетности мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

«Украина исходит из приоритетности мирного урегулирования конфликта на Донбассе и необходимости обеспечения безусловного соблюдения Российской Федерацией принципов и норм международного права и добросовестного исполнения ею своих обязательств по международному праву», — отмечается в программе.

В программе также упоминается целый ряд реформ, которые Украина собирается реализовывать в рамках сотрудничества с НАТО. Так, в сфере энергетики Киев намерен продолжать диверсификацию поставок газа и нефти.

«Продолжить предпринимать меры по диверсификации источников, поставщиков, маршрутов и способов транспортировки природного газа и нефти в Украину; сформировать систему энергообеспечения национальной экономики и общества в особый период» -- сообщается в документе.