Джонсон и Тиллерсон выработали план действий против России

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон договорился об отмене своего визита в Москву с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в ночь на 8 апреля - сразу после того, как США нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщает газета The Independent

Позднее сам Джонсон объявил, что отменяет визит в Москву в связи с ситуацией в Сирии.

«Развитие событий в Сирии коренным образом изменило ситуацию. В приоритетах сейчас продолжение контактов с США и другими странами в преддверии встречи «Большой семерки» 10-11 апреля для обеспечения скоординированной международной поддержки прекращения огня и активизации политического процесса», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Джонсон также сообщил, что обсуждал свои планы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, визит которого в Москву запланирован на 12 апреля. Предполагается, что именно Тиллерсон доведет до сведения России консолидированную позицию Запада.

«Он посетит Москву, как и планировалось, после встречи «семерки» и сможет передать это четкое и скоординированное послание русским», — заявил министр.

Как отмечает издание, Джонсон будет добиваться поддержки в вопросах ухода президента Сирии Башара Асада и вывода российского контингента из САР, а также восстановления инфраструктуры страны наряду с любым мирным соглашением. Вопрос о том, кто именно ознакомит Россию с мнением Запада, для Джонсона не принципиален, пишет The Independent.

Вместе с тем, он и госсекретарь США опасались того, что в случае, если они оба посетят Россию, Москва втянет страны Запада в бесплодную дискуссию.

В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по по сирийской авиабазе возле города Хомс. Всего было выпущено 59 ракет, четверо сирийских военных погибли. США заявили, что пошли на такой шаг в ответ на предполагаемое использование сирийскими военными химического оружия в Идлибе, где погибли около 100 человек.