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«Пудель Вашингтона»: Бориса Джонсона назвали марионеткой Трампа
Фото: rueconomics.ru
Премьера Великобритании Бориса Джонсона обозвали «пуделем Вашингтона» за беспрекословное подчинение желаниям Белого дома. О громком политическом скандале на Туманном Альбионе сообщает издание Daily Express.
В понедельник Джонсон должен был прибыть на переговоры с российским коллегой Лавровым в Москву. Однако после ракетного удара США по сирийской авиабазе Джонсон отменил поездку в Россию.
Он заявил, что недавние события в Сирии «фундаментально изменили ситуацию», и теперь он отдает приоритет переговорам со странами G7 на тему наступившего кризиса.
После этого лидер Партии либеральных демократов Тим Фаррон заклеймил министра иностранных дел «пуделем Вашингтона».
«Наше правительство быстро и слепо следует каждому приказу из Белого дома . Борис показал себя пуделем Вашингтона, его рабочим расписанием управляют из-за океана. Стыдно, когда Трамп держит тебя за шута», - сказал Фаррон.
Премьер-министр не остался в долгу.
«Позор в том, что либерал-демократы предпочитают язвить и глупить, в то время как США и Британия разрабатывают план помощи невинным сирийцам и думают как прекратить разрушительную войну», - ответил Джонсон.
Ранее МИД РФ вступил с заявлением в связи с отменой визита Джонсона в Москву.
«Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому», - заявили российские дипломаты.
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