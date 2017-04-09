«Пудель Вашингтона»: Бориса Джонсона назвали марионеткой Трампа

Премьера Великобритании Бориса Джонсона обозвали «пуделем Вашингтона» за беспрекословное подчинение желаниям Белого дома. О громком политическом скандале на Туманном Альбионе сообщает издание Daily Express

В понедельник Джонсон должен был прибыть на переговоры с российским коллегой Лавровым в Москву. Однако после ракетного удара США по сирийской авиабазе Джонсон отменил поездку в Россию.

Он заявил, что недавние события в Сирии «фундаментально изменили ситуацию», и теперь он отдает приоритет переговорам со странами G7 на тему наступившего кризиса.

После этого лидер Партии либеральных демократов Тим Фаррон заклеймил министра иностранных дел «пуделем Вашингтона».

«Наше правительство быстро и слепо следует каждому приказу из Белого дома . Борис показал себя пуделем Вашингтона, его рабочим расписанием управляют из-за океана. Стыдно, когда Трамп держит тебя за шута», - сказал Фаррон.

Премьер-министр не остался в долгу.

«Позор в том, что либерал-демократы предпочитают язвить и глупить, в то время как США и Британия разрабатывают план помощи невинным сирийцам и думают как прекратить разрушительную войну», - ответил Джонсон.

Ранее МИД РФ вступил с заявлением в связи с отменой визита Джонсона в Москву.