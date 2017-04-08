МИД Великобритании и Госдеп осудили «защиту Россией режима Асада»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон осудили позицию России по поддержке правительства президента Сирии Башара Асада . Солидарную позицию двух государственных деятелей выразил Джонсон в заявлении, посвященному отмене визита в Россию. Текст документа опубликован на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании.

«Мы порицаем продолжающуюся защиту Россией режима Асада даже после нападения химического оружия на мирных граждан. Мы призываем Россию сделать все возможное для достижения политического урегулирования в Сирии и работать вместе с остальным международным сообществом, чтобы гарантировать, что шокирующие события прошлой недели никогда не повторятся», — заявил Джонсон.