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Керри увидел пользу для дипломатии от ударов по Сирии
Экс-госсекретарь США Джон Керри считает, что атака крылатыми ракетами по авиабазе в Сирии может дать новый толчок для переговоров по Сирии, заявил близкий к дипломату источник. Согласно этим данным, Керри «абсолютно поддерживает» удар президента США Дональда Трампа и «рад тому, что это произошло быстро», пишет Politico.
Издание отмечает, что политические противники Трампа из Демократической партии США в большинстве своем безоговорочно поддержали атаку по Сирии – то, чего, очевидно, хотел, но не смог сделать экс-президент Барак Обама.
В ночь на 7 апреля по приказу Трампа американские эсминцы «Портер» и «Росс» из Восточного Средиземноморья запустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе сирийских ВВС Шайрат.
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