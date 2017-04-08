Керри увидел пользу для дипломатии от ударов по Сирии

Экс-госсекретарь США Джон Керри считает, что атака крылатыми ракетами по авиабазе в Сирии может дать новый толчок для переговоров по Сирии, заявил близкий к дипломату источник. Согласно этим данным, Керри «абсолютно поддерживает» удар президента США Дональда Трампа и «рад тому, что это произошло быстро», пишет Politico.

В ночь на 7 апреля по приказу Трампа американские эсминцы «Портер» и «Росс» из Восточного Средиземноморья запустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе сирийских ВВС Шайрат.