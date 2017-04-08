В Киеве отменили Тотальный диктант по русскому языку по вине украинских экстремистов. Радикальные националисты заблокировали представительство Россотрудничества в Киеве, где должно было пройти мероприятие, и не пускали внутрь сотрудников, сообщает РИА Новости . Сейчас экстремисты покинули здание.

«Ничего сейчас не происходит. Они сейчас ушли, но мы вынуждены были отменить все мероприятия на сегодня. Обстановка сейчас спокойная», — рассказал сотрудник Россотрудничества.

По его словам, на месте за порядком следила полиция, но она уже также уехала. Руководство Россотрудничества пока не решило, будет ли подавать заявление в полицию из-за инцидента.

Акция "Тотальный диктант" проходит ежегодно во всем мире. Любой желающий может проверить, грамотно ли он пишет на русском языке. Тексты для диктанта специально готовят ведущие русскоязычные писатели. Диктант зачитывают известные актеры, журналисты, деятели культуры.