Си Цзиньпин: КНР и США должны усиливать военное сотрудничество

Китай и США должны усиливать сотрудничество в военной сфере, развивать и совершенствовать механизм диалога, заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались во Флориде в США 6-7 апреля.

"Стороны должны совместно непрерывно усиливать взаимное доверие и сотрудничество военных", — приводит в субботу МИД КНР слова Си Цзиньпина по итогам встречи с Трампом.

По словам китайского лидера, Китай и США также должны непрерывно использовать и совершенствовать механизм оповещения друг друга о важных военных действиях, а также совершенствовать нормы поведения для обеспечения безопасности в морском и воздушном пространстве.

"Военная безопасность и взаимное доверие в этой сфере являются основной стратегического взаимного доверия Китая и США. Сторонам необходимо поддерживать контакты военных на всех уровнях, продолжать развивать механизм диалога и консультаций министерств обороны, диалог консультаций по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал председатель КНР.