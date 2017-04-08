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WSJ: Трамп намерен совершить перестановки в Белом доме из-за конфликтов
Президент США Дональд Трамп собирается совершить существенные перестановки в Белом доме из-за постоянных конфликтов среди сотрудников, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из администрации.
По данным издания, особенно существенным конфликты стали на фоне сирийского кризиса.
Как сообщил источник издания, среди членов администрации, которые могут потерять свои места, оказались глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, а также советник Трампа по политическим вопросам Стив Бэннон.
Ранее издание The New York Times сообщило, что удары по аэродрому сирийских ВВС американскими крылатыми ракетами могут повлечь значительные риски для администрации президента США Дональда Трампа.
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