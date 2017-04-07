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Макфол: Один удар — ещё не объявление войны
Ракетный удар США по сирийской базе Шайрат нельзя называть «объявлением войны». С таким заявлением выступил бывший американский посол в России Майкл Макфол. Об этом дипломат написал в своем аккаунте в Twitter.
«Один военный удар — это не «объявление войны». Обама так поступал в 2011-м, Клинтон — в 1998-м и 1993-м, Рейган — в 1986-м», — написал Макфол.
Макфол сделал свое заявление, отвечая на вопрос, почему президент США Дональд Трамп принял решение об атаке без санкции конгресса. 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Удар стал ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. В результате американских ударов погибли семь человек: пятеро военнослужащих и двое мирных жителей, еще семь человек получили тяжелые ранения. Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар актом агрессии против суверенного государства под надуманным предлогом. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в связи с ударом Россия и США находятся «на грани боевых столкновений». 4 апреля сирийский город Хан-Шейхун подвергся химической атаке. В результате инцидента погибли 86 человека, в том числе и 30 детей. Американские власти возлагают ответственность за атаку на правительственные войска. Дамаск отвергает все обвинения в применении запрещенного вооружения.
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