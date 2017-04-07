Макфол: Один удар — ещё не объявление войны

Ракетный удар США по сирийской базе Шайрат нельзя называть «объявлением войны». С таким заявлением выступил бывший американский посол в России Майкл Макфол . Об этом дипломат написал в своем аккаунте в Twitter

«Один военный удар — это не «объявление войны». Обама так поступал в 2011-м, Клинтон — в 1998-м и 1993-м, Рейган — в 1986-м», — написал Макфол.