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Трамп и Си Цзиньпин переходят к новому формату переговоров между странами
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин условились перейти к новому формату переговоров между государствами. Об этом заявил в пятницу журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"У них состоялись продуктивные встречи в позитивном ключе", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства. По его словам, "взаимопонимание между двумя лидерами заложило основу" для проведения встреч на рабочем уровне.
Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США 6-7 апреля. Переговоры Трампа и Си Цзиньпина проходили в закрытом режиме в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.
Основными темами дискуссий были торговая политика двух стран, ситуация вокруг ядерной программы КНДР, а также ряд других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.
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