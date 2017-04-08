Трамп и Си Цзиньпин переходят к новому формату переговоров между странами

"У них состоялись продуктивные встречи в позитивном ключе", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства . По его словам, "взаимопонимание между двумя лидерами заложило основу" для проведения встреч на рабочем уровне.

Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США 6-7 апреля. Переговоры Трампа и Си Цзиньпина проходили в закрытом режиме в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

Основными темами дискуссий были торговая политика двух стран, ситуация вокруг ядерной программы КНДР, а также ряд других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.