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Fox: США уничтожили около 20 сирийских самолетов на авиабазе в Хомс
Около 20 сирийских самолетов уничтожены в результате удара американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе в провинции Хомс. Об этом сообщила телекомпания Fox News со ссылкой на двух высокопоставленных американских военных представителей.
В момент удара российских самолетов на базе не было, отмечалось в репортаже.
В четверг по приказу президента Дональда Трампа с эсминцев ВМС США Porter и Ross, находившихся в Восточном Средиземноморье, был произведен пуск 59 крылатых ракет Tomahawk по военной базе в сирийской провинции Хомс. Поводом для удара стало предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.
По данным Минобороны РФ, в результате удар США погибли четверо сирийских военнослужащих, двое пропали без вести, четверо были ранены. Также были уничтожены шесть самолетов МиГ-23.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот удар актом агрессии под надуманным предлогом.
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