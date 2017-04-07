Источник в Пентагоне опроверг сообщение о 36 промахнувшихся по Шайрату ракетах

Из 59 ракет Tomahawk, выпущенных американскими эсминцами по авиабазе Шайрат, 58 поразили назначенные цели. Об этом агентству Associated Press на условиях анонимности сообщил высокопоставленный источник в американском военном ведомстве

Одна из ракет, как подчеркнул источник, не вышла на цель из-за технического сбоя. Остальные поразили самолеты, защищенные капониры и хранилище горючего на Шайрате. «Информация о результатах удара все еще поступает», — подчеркнул источник.