Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР

Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что Украина признала независимость ЛНР и ДНР, начав транспортную блокаду Донбасса. Об этом сообщает ГТРК ЛНР на своем YouTube-канале. По словам Плотницкого, решения, которые принял украинский президент Петр Порошенко «под давлением бандитов», не удивили руководство самопровозглашенных республик.

«Наоборот, этот поступок мы расцениваем как признание независимости двух республик. Потому что история не знает, чтобы внутри одной страны проводилась блокада против своего же населения», - отметил глава ЛНР. Также он отметил, что своим указом Порошенко отказался от жителей Донбасса.

В конце января украинские радикальные активисты заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих с территории ЛНР. Через неделю был перекрыт железнодорожный переезд у города Бахмут, расположенный в ДНР. После этого блокаду объявили бессрочной. Свои действия участники блокады объясняют борьбой с контрабандой.

Служба безопасности Украины осудила действия радикалов, назвав их популистскими и незаконными. Однако в марте Порошенко подписал указ о полной транспортной блокаде территорий Донбасса, не находящихся под управлением Киева.

Из-за блокады региона на Украине начались перебои с поставками угля антрацитовой группы. Власти страны были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике для экономии ресурсов.