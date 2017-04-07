В результате авиаудара США в Сирии погибли пять человек

В результате авиаудара США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс в западной Сирии погибли пять человек, сообщает Al Mayadeen.

Среди пострадавших трое военных и два мирных жителя. Еще семь человек получили ранения.

По заявлению Пентагона , военнослужащие США старались избежать жертв при авиаударе по сирийской военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс, для этого были приняты необходимые меры предосторожности.

В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила о 80 жертвах атаки и 200 раненых. Сирийская армия решительно отвергла обвинения.