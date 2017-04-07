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В результате авиаудара США в Сирии погибли пять человек
В результате авиаудара США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс в западной Сирии погибли пять человек, сообщает Al Mayadeen.
Среди пострадавших трое военных и два мирных жителя. Еще семь человек получили ранения.
По заявлению Пентагона, военнослужащие США старались избежать жертв при авиаударе по сирийской военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс, для этого были приняты необходимые меры предосторожности.
В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров заявил, что этот удар - акт агрессии против государства-члена ООН. Поэтому Россия потребует срочного созыва Совета безопасности ООН в связи с ночным ударом США.
Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила о 80 жертвах атаки и 200 раненых. Сирийская армия решительно отвергла обвинения.
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