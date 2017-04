Трамп лично поблагодарил командира нанёсшего удар по авиабазе Сирии эсминца

Президент США Дональд Трамп лично позвонил командующему эсминца Porter, с которого был нанесён ракетный удар по сирийской авиабазе, чтобы выразить благодарность. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер.

«Сегодня во второй половине дня президент позвонил коммандеру, капитану корабля Porter, чтобы поздравить и поблагодарить за удар по Сирии», — пишет Спайсер в Twitter.

WH photo: This afternoon on AF1 @potus called Cmdr Andria Slough, @USNavy CO of USS Porter to offers congrats & thanks for #SyriaStrikes pic.twitter.com/kokjViiCSW

— Sean Spicer (@PressSec) 10 апреля 2017 г.