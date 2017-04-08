Согласно тексту инициативы, опубликованному в тот же день на сайтах его разработчиков, не позднее 180 дней после вступления законопроекта в силу госсекретарь США Рекс Тиллерсон и другие сотрудники его ведомства высокого ранга должны будут рассмотреть "возможность и целесообразность создания потенциальных механизмов правосудия для переходного периода в Сирии, в том числе гибридного трибунала для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в Сирии начиная с марта 2011 года".

В состав данного временного трибунала смогут войти сирийские и иностранные юристы, "судьи и другие профессионалы", задачей которых станет "судебное преследование лиц", подозреваемых в совершении описанных в законопроекте преступлений.

Кроме того, сенаторы предлагают наделить госсекретаря правом оказывать поддержку людям и организациям, которые ведут поиск тех, кто совершал подобные злодеяния, собирают документы и доказательства, проводят расследования и защищают свидетелей.

Присутствие среди авторов Коркера и Кардина, являющихся председателем и старшим демократом профильного комитета, говорит о том, что данный законопроект может в скором времени получить поддержку комитета и поступить на рассмотрение Сената полного состава. Однако для того, чтобы отправиться на подпись к президенту, документ также должен быть принят Палатой представителей Конгресса США.