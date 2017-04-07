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Число погибших при атаке США в Сирии возросло до семи
В результате авиаудара США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс в западной Сирии погибли 7 человек. Об этом сообщает Life со ссылкой на местные СМИ.
Среди пострадавших пять военнослужащих и два мирных жителя, которые проживали в деревне недалеко от авиабазы.
Ранее сообщалось о 5 погибших и 7 раненых.
По заявлению Пентагона, военнослужащие США старались избежать жертв при авиаударе, для этого были приняты необходимые меры предосторожности.
В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
В ответ на удар МИД РФ заявил, что Россия приостанавливает действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, который ранее был заключен с США. Также РФ призывала Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.
Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила о 80 жертвах атаки и 200 раненых.
Сирийская армия решительно отвергла обвинения.
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