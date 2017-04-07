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Газета.Ru

Трамп призвал "цивилизованные нации" прекратить кровопролитие в Сирии

Трамп призвал «цивилизованные нации» прекратить резню в Сирии
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он призывает все цивилизованные нации к поиску путей для прекращения массовых убийств и кровопролития в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters.
Трамп подтвердил, что отдал приказ о нанесении ударов по аэродрому в Сирии.
По его словам, на предыдущие попытки "изменить поведение президента Сирии Башара Асада" ушли годы.
Как сообщает CNN, Трамп заявил, что не сомневается, что власти Сирии применили химическое оружие.
Также Трамп заявил, что удар по Сирии отвечал "жизненным интересам" США, цитирует его Fox News.
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