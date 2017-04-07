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Сирийское государственное ТВ назвало "агрессией" американский удар

Сирийское государственное ТВ назвало «агрессией» удар США
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Сирийское государственное телевидение назвало ракетный удар вооруженных сил США по правительственной базе "актом агрессии", передает агентство Рейтер.
Ранее телеканал CNN информировал, что целью обстрела был аэродром Шайрат в провинции Хомс.
Удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Всего было выпущено более 50 ракет.
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