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Сирийское государственное ТВ назвало "агрессией" американский удар
Фото: © РИА Новости. Михаил Алаеддин
Сирийское государственное телевидение назвало ракетный удар вооруженных сил США по правительственной базе "актом агрессии", передает агентство Рейтер.
Ранее телеканал CNN информировал, что целью обстрела был аэродром Шайрат в провинции Хомс.
Удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Всего было выпущено более 50 ракет.
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