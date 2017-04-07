Сирийское государственное телевидение назвало ракетный удар вооруженных сил США по правительственной базе "актом агрессии", передает агентство Рейтер.

Ранее телеканал CNN информировал, что целью обстрела был аэродром Шайрат в провинции Хомс.

Удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Всего было выпущено более 50 ракет.