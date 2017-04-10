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Глава МИД Британии счел возможным новый ракетный удар США по Сирии
Фото: REUTERS
США своими действиями в Сирии «передали ясный и общий сигнал» Запада, Вашингтон может нанести по сирийскому государству новый ракетный удар, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. «Важно, что они могут сделать это снова», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на британский таблоид The Sun.
Джонсон заявил о готовности работать с Соединенными Штатами и странами «Большой семерки», чтобы «нацелиться на окончание войны и перестройку Сирии».
Он также отметил, что действия США «в корне меняют положение дел в Сирии».
Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что Джонсон на встрече с коллегами из стран G7 в итальянской Лукке потребует ужесточить санкции против России, если та продолжит поддерживать сирийские власти.
В субботу Джонсон отменил намеченный на понедельник визит в Москву под предлогом недовольства происходящим в Сирии.
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