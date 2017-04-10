Глава МИД Британии счел возможным новый ракетный удар США по Сирии

США своими действиями в Сирии «передали ясный и общий сигнал» Запада, Вашингтон может нанести по сирийскому государству новый ракетный удар, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон . «Важно, что они могут сделать это снова», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Джонсон заявил о готовности работать с Соединенными Штатами и странами «Большой семерки», чтобы «нацелиться на окончание войны и перестройку Сирии».

Он также отметил, что действия США «в корне меняют положение дел в Сирии».

Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что Джонсон на встрече с коллегами из стран G7 в итальянской Лукке потребует ужесточить санкции против России, если та продолжит поддерживать сирийские власти.

В субботу Джонсон отменил намеченный на понедельник визит в Москву под предлогом недовольства происходящим в Сирии.