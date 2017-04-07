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СМИ: советник Трампа купила особняк по соседству с Хиллари Клинтон
Фото: © AP Photo/ Andrew Harnik
Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в минувшие выходные купила роскошный особняк стоимостью 8 миллионов долларов недалеко от центра Вашингтона, сообщает журнал Washingtonian.
По данным издания, особняк общей площадью 15 тысяч квадратных футов (около 1400 квадратных метров) имеет восемь спален, 12 санузлов и личный бассейн. Менее чем в километре от особняка живет экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, а также министр торговли США Уилбур Росс.
Сделка по покупке дома была заключена 2 апреля, сообщает издание. Прежним владельцем особняка был бывший исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Моинуддин Ахмад Куреши, который ушел из жизни в прошлом году.
Ранее стало известно, что состояние Конуэй вместе с супругом составляет около 39,3 миллиона долларов.
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