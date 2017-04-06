Трамп опроверг информацию о планах военных ударов по армии Сирии

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы делился с конгрессменами планами по военным ударам по Сирии из-за «химатаки». Трамп заявил, что не говорил с законодателями об этом, передает ТАСС.

Президент США заявил, что «еще не говорил» с президентом России Владимиром Путиным на эту тему, но что такие переговоры возможны.

Трамп также довольно расплывчато ответил на вопрос о судьбе президента Сирии Башара Асада в связи с событиями.

«То, что произошло в Сирии - оскорбление всего человечества, а он (Асад - прим. ВЗГЛЯД) там, и он управляет всем, так что что-то должно случиться», - сказал Трамп.

Ранее в четверг телеканал CNN сообщил, что Трамп в беседе с конгрессменами якобы говорил о возможном военном ударе по сирийским правительственным силам, однако окончательное решение пока не принято. Несмотря на то, что информация была неофициальной, в поддержку идеи уже высказались президент Турции Эрдоган и сирийская оппозиция. Также в СМИ уже появились данные о том, как именно могут наноситься удары по Сирии.