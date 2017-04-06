В МГБ ДНР назвали имя заказчика убийств Моторолы и Гиви

"Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории", — цитирует "Россия 24" заявление пресс-секретаря МГБ ДНР Марию Петрову . Она также сообщила, что 14 февраля 2017 года, то есть вскоре после убийства Гиви, Петр Порошенко назначил Алексея Петрова начальником департамента контрразведки "за заслуги последнего перед украинской властью, которые фактически являются преступлениями против республики". "Данный факт свидетельствует о том, что Петр Порошенко лично санкционирует убийства граждан ДНР", — отметила Петрова.

По ее словам, в настоящее время Алексей Петров продолжает координировать разработку и проведения акций против населения Донбасса. Новая должность позволяет ему напрямую согласовывать их с председателем СБУ Василием Грицаком, а также с представителями США.

"Министерство госбезопасности ДНР приложит максимум усилий, чтобы не допустить проникновение новых групп террористов на Донбасс, а также привлечь к ответственности виновных…, в том числе Алексея Петрова", — пообещала Петрова.